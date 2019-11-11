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O illere YHT müjdesi! Yüksek hızlı tren (YHT) hangi illeri kapsayacak?

11.11.2019 | 18:39

Son dakika gelişmesi... 2020 yılındaki demir yolları için yapılacak yatırımlar plana alınırken, yüksek hızlı tren ile ilgili yapılacak çalışmalar da programlandı. YHT hatlarının verimliliğini arttırmak isteyen Ulaştırma Bakanlığı, büyük şehirler arasında ekspres seferler düzenleyecek. Peki, bu seferler hangi illeri kapsayacak? İşte ayrıntılar...

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