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Ocak'ta otomobil satışları yükseldi! İşte piyasalardaki son durum | Video

Ocak'ta otomobil satışları yükseldi! İşte piyasalardaki son durum | Video
05.02.2020 | 13:33

Ocak ayında otomobil satışları bir önceki aya göre yükselişe geçti! Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Faruk Erdem, canlı yayında Ocak ayı ekonomi gündemini değerlendirdi. İşte Ocak ayındaki ekonomik veriler ve piyasalardaki son durum...

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