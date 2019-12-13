Sanayide çarklar dönüyor! Ekim ayında sanayi üretimi %3,8 arttı

Sanayi üretimi Ekim'de bir önceki yılın aynı ayına göre %3,8 arttı. Sanayinin alt sektörleri (2015=100 referans yıllı) incelendiğinde, 2019 yılı Ekim ayında madencilik ve taşocakçılığı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre %6,5, imalat sanayi sektörü endeksi %3,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi %1,2 arttı.