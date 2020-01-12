Sigortada dijital dönüşüm dönemi! Teknoloji ve Finans programı 2. bölüm

Finans alanında Fintech’lerin yarattığı teknolojik altyapı ve buna bağlı müşteriye yaratılan konfor alanı şimdi de Insurtech’lerle sigorta sektörüne entegre oluyor. Şirketlerin zaman ayıramadıkları ancak müşteri konforu için önem taşıyan teknolojik alanlarda, yeni ürün geliştiren Insurtech’ler imdada yetişiyor. Şafak Tükle Uysal’ın A Para’da sunduğu Teknoloji ve Finans Programı’nda konuşan BNP Paribas Cardif Türkiye Bilgi Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mesut Sandal ve UiPath Avrupa Başkan Yardımcısı Tansu Yeğen önemli değerlendirmelerde bulundu.