Son dakika: Bakan Berat Albayrak'tan ekonomik büyüme mesajı | Video

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ekonomiye ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, paylaşımında "Büyümenin öncü göstergesi, İmalat PMI (Satın Alma Yöneticileri Endeksi) Ocak'ta 51,3 oldu. 2019'u tüm göstergelerde sağladığımız beklentilerin üstünde iyileşmelerle kapatmıştık. 2020'ye, özellikle üretime dayalı büyüme hedefimiz kapsamında güçlü başlangıç yapmış olduk." ifadelerine yer verdi.