Son dakika Dolar ve Euro fiyatları! Güncel döviz kurları bugün ne kadar? (18 Şubat 2019)

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Geçen cuma günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinin (TLTRO) muhtemel olduğu ve tartışıldığını kaydetmesiyle 1,1234 ile son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesi, bugün yükselişle 1,1300'ün üzerinde dengelendi. Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 97,06 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt ocak ayı konut satışları ve aralık ayı konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,3250'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 5,25 ve 5,20'nin destek olarak izleneceğini dile getirdi.