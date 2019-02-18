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Son dakika Dolar ve Euro fiyatları! Güncel döviz kurları bugün ne kadar? (18 Şubat 2019)

İstanbul serbest piyasada dolar 5,2850 liradan, euro 5,9820 lirayla haftaya başladı. Kapalıçarşı'da 5,2830 liradan alınan dolar satış fiyatı 5,2850 lira. 5,9800 liradan alınan euro satış fiyatı ise 5,9820 lira olarak belirlendi. Geçen hafta cuma günü son işlem gününde 5,2568'e kadar gerileyen dolar/TL, piyasalar kapandıktan sonra 5,3115'e yükselse de günü önceki kapanışa göre 0,11 değer kaybıyla 5,2711'den tamamladı.

ANALİSTLER NASIL DEĞERLENDİRİYOR?

Geçen cuma günü Avrupa Merkez Bankası (ECB) Yönetim Kurulu Üyesi Benoit Coeure'nin yeni Uzun Vadeli Refinansman İşlemlerinin (TLTRO) muhtemel olduğu ve tartışıldığını kaydetmesiyle 1,1234 ile son 3 ayın en düşük seviyesine gerileyen avro/dolar paritesi, bugün yükselişle 1,1300'ün üzerinde dengelendi. Dolar endeksi, yüzde 0,1 artışla 97,06 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, bugün yurt ocak ayı konut satışları ve aralık ayı konut fiyat endeksi verilerinin takip edileceğini, yurt dışında ise ABD ile Çin arasında devam eden ticaret müzakerelerinin gündemin odağında bulunduğunu ifade etti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,3250'nin direnç konumunda bulunduğunu kaydeden analistler, 5,25 ve 5,20'nin destek olarak izleneceğini dile getirdi.

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Son dakika Dolar ve Euro fiyatları! Güncel döviz kurları bugün ne kadar? (18 Şubat 2019)
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