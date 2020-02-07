Son dakika! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan flaş enflasyon ve faiz mesajı | Video

Son dakika haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kahramanmaraş İş Dünyası ile Buluşma" programında önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak, "9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık." dedi. Bakan Albayrak, "Enflasyon raydan çıktı diyenlere söylüyorum. Enflasyonu Türkiye'nin gündeminden çıkaracağız." açıklamasında bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kahramanmaraş İş Dünyası ile Buluşma" programında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.Bakan Albayrak'ın açıklamaları şöyle:Bakan Albayrak, "2020 yılına hedeflerimiz ve projeksiyonlarımız doğrultusunda olumlu bir başlangıç yaptık." dedi.Faizlerdeki düşüşün sinyalini veren Bakan Albayrak, "9 ile 11 bandındaki faizlerle ilgili kamu bankalarımızla görüştük ve bunu yüzde 8 ile 10 aralığına getirmek için mutabık kaldık." ifadelerini kullandı.Bakan Albayrak, "Uluslararası Sermaye Piyasalarında 5 ve 10 yıl vadeli olmak üzere çift dilim bir tahvil ihracı yaptık. Bu ihraç, Uluslararası Sermaye Piyasalarında ülkemizden tek seferde gerçekleştirilen en yüksek tutarlı ihraç olma özelliğini taşıyor." dedi.Albayrak, "Böyle devam ederse yüzde 5 baz büyüme oranı beklentilerimizin üzerinde yaşanır." açıklamasında bulundu.