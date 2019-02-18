SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirine artış geliyor! 1000 liranın altında maaş kalmayacak!

En az bin lira olan emekli maaşlarında 340 TL artış bugün devreye girdi. Tüm emeklilere yapılan Ocak zammının ardından, ek ödeme dahil maaşı bin liranın altında olan 150 bin SSK ve Bağ-Kur'luya yeni artıştan sonra maaşlar ne kadar olacak?

VEFAT EDENİN YAKININA

Söz konusu imkan, geçen ay çıkan ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanan yasa ile sağlandı.

Emeklilerin gelirine bu aydan itibaren yansıyan düzenlemeye göre, malullük ve yaşlılık sigortasından ödenen aylıklar ile her ay itibarıyla yapılan ödemeler toplamı, dosya bazında yapılacak ek ödeme dahil bin liradan az olamayacak. Yani ek ödeme dahil bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak.

EVDE BAKIM MÜJDESİ BU HAFTA MECLİS'TE

Evde yaşlı ve engelli yakınına bakanlara verilen bakım desteğine ikramiye ayarı getiren düzenlemenin de yer aldığı torba teklifin Meclis maratonu başlıyor. Tasarı yarın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek.

Teklife göre; emeklilere verilen bayram ikramiyeleri, evde bakım desteği için aranan gelir şartında dikkate alınmayacak. Destek, bayram ikramiyesi nedeniyle kesilmeyecek. Kitap ve gazetede KDV sıfırlanacak.