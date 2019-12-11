TUFAN ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldı!
Elektromanyetik fırlatma konusunda 2014'ten bu yana çalışmalar yürüten ASELSAN, büyük bir başarıya daha imza attı. Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı TUFAN ile yapılan atışta namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldı.
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