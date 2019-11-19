Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Geçen sene yapılan zamla birlikte asgari net asgari ücret 2020 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda asgari ücret tahminleri nasıl? Faruk Erdem 2020 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı konusundaki yorumlarıyla tahminde bulundu.