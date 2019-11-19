Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak?
Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren asgari ücret 2020 yılında ne kadar olacak? Geçen sene yapılan zamla birlikte asgari net asgari ücret 2020 TL olarak belirlenmişti. Yeni yılda asgari ücret tahminleri nasıl? Faruk Erdem 2020 yılında asgari ücretin ne kadar olacağı konusundaki yorumlarıyla tahminde bulundu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
18:19
Yeni yılda asgari ücret ne kadar olacak? 19.11.2019 | 16:07
01:42
Borsa'da rekor seviyeler! 19.11.2019 | 14:58
03:12
05:57
Borsa İstanbul 106 bin seviyesini aşarak son bir yılın zirvesine ulaştı! 18.11.2019 | 11:13
02:03
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yılın en yüksek seviyesine ulaştı 18.11.2019 | 11:09
03:06
1553 yolculu dev kruvaziyer gemisi Türkiye'de 15.11.2019 | 14:21
04:33
Bakıcı Desteği Başvuruları Başladı / A Haber 13.11.2019 | 14:15
02:56
Hazine'den algı operasyonlarına sert tepki 12.11.2019 | 17:46
00:53
Türk Silahlı Kuvvetlerine yeni güç! 10 'Korkut' teslimatı gerçekleşti 12.11.2019 | 12:06
02:39
Piyasalarda Son Durum / A Haber / 12.11.2019 12.11.2019 | 11:04
04:54
O illere YHT müjdesi! Yüksek hızlı tren (YHT) hangi illeri kapsayacak? 11.11.2019 | 18:39
03:04
Emekli ve Memur zamları şekilleniyor! Emekli maaşlarında zam ne olacak? 11.11.2019 | 10:09
00:59
2020 Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ile ilgili yalan haberlere dikkat! 07.11.2019 | 15:41
06:04
IGA CFO’su Selahattin Bilgen: Refinasman ile finansman maliyetimiz düşecek 06.11.2019 | 18:23
00:57
03:40
04:01
"Çin'den gelen tren Türkiye ticaret yollarını güncelleyecek" 06.11.2019 | 10:37
01:48
Ekonomist Beyhan İncekara "Enflasyondaki düşüş kalıcı olur" 05.11.2019 | 13:55
01:47
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan enflasyon değerlendirmesi 04.11.2019 | 16:29
04:06
Belgin Maviş "Türkiye’nin risk priminin gerilemesi sonucu TL değer kazandı" 04.11.2019 | 10:17