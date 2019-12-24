100 bin sosyal konut için ilgi çığ gibi büyüyor
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "100 bin sosyal konuta başvuru rakamı 440 bin rakamına ulaşmıştır." açıklamasında bulundu.
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