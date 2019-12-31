11 aylık ihracat 156,9 milyar dolar
Kasım ayında 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşen dış ticaret açığı, yılın 11 aylık döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 48,8'lik düşüşle 26,8 milyar dolar oldu.
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