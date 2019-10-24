2018 devlet hesapları
Genel devlet açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı geçen yıl için yüzde 2,8 olarak gerçekleşirken, toplam hesap 105 milyar 219 milyon lira açık verdi. Böylece, 2018 yılı için Maastricht kriterleri sağlanmış oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:18
Stratejist Cüneyt Paksoy'dan faiz indirimi değerlendirmesi! 24.10.2019 | 17:41
02:17
Dr. Arda Tokat'tan faiz indirimi değerlendirmesi 24.10.2019 | 17:41
01:09
Avrupa Birliği'nde bütçe anlaşmazlığı 24.10.2019 | 17:42
02:19
ABD Türkiye'ye yaptırımları kaldırdı 24.10.2019 | 17:40
01:16
2018 devlet hesapları 24.10.2019 | 17:40
00:50
Tüketici Güven Endeksi arttı 24.10.2019 | 17:40
01:13
00:51
Ekim'de tüketici güven endeksi arttı 23.10.2019 | 17:39
01:06
TBMM bütçe maratonu başlıyor 23.10.2019 | 17:39
01:00
İngiltere'de Brexit çıkmazı 23.10.2019 | 17:39
01:08
Volkswagen: Türkiyeye alternatif aramıyoruz 23.10.2019 | 17:39
01:27
SOCAR'dan Tuz Gölü'ne yatırım 23.10.2019 | 17:39
01:48
Yabancılar Merkez Bankası'ndan faiz indirimi bekliyor 23.10.2019 | 17:39
01:19
ABD ile Çin müzakerelerinde ilerleme 23.10.2019 | 17:39
01:29
Bakan Varank'tan girişimciye müjde 23.10.2019 | 17:39
01:17
Özel bankalardan teminat oyunu 22.10.2019 | 17:19
02:13
Bakan Albayrak: Yılı pozitif büyümeyle kapatacağız 22.10.2019 | 17:19
01:08
Hakan Atilla Borsa İstanbul Genel Müdürü oldu 22.10.2019 | 17:19
06:55
01:17
Reel sektöre yeni kredi destek paketi 22.10.2019 | 17:19