2019 yatırımcının 'altın' yılı oldu

Yatırım araçlarından borsa, altın ve döviz geçen yıl yatırımcısına kazandırdı. Yatırımcısına en yüksek getiriyi yüzde 33,39 ile altın sağladı. Borsa yüzde 25,37 getiri sağlarken, euro ve dolar yatırımcısı ise geçen yıl sırasıyla yüzde 10,36 ve yüzde 12,43 kazanç elde etti.