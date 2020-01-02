2020 için değerli kağıt bedelleri belirlendi
Kimlik kartlarından sürücü belgelerine kadar herkesi ilgilendiriyor. Hazine ve Maliye Bakanlığının konuya ilişkin tebliği, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. Buna göre, gelecek yıl ilgili kanunda "değerli kağıt" olarak belirlenen noter kağıtları 16,50 lira ile 33 lira arasında satılacak. Pasaport bedeli ise yeni yıldan itibaren 160 lira olacak.
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