2020, Türkiye için sıçrama yılı olacak

Türkiye’nin ilk faizsiz yatırım ağı olan Maqasid Melek Yatırımcı Ağı’nın kurucusu Yavuz Selim Sılay ve Dof Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, A Para’da Şafak Tükle Uysal’ın hazırladığı Teknoloji ve Finans Programı’nda geleceğin teknolojilerini anlattı. Yavuz Selim Sılay, 2020’nin Türkiye için büyük bir sıçrama yılı olacağının altını çizdi