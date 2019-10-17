2020 yılı bütçe kanunu teklifi açıklandı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, 2020 yılı bütçe teklifinin bugün TBMM'ye sunulacağını açıkladı. 2020 yılı bütçesine ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Ağbal, "2020 yılında ekonomide yüzde 5 büyüme öngörülmektedir. İstihdamda 1 milyon 52 bin artış eklenmektedir" dedi.