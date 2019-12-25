750 milyon TL'lik fon desteği
Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulan ve toplamda 750 milyon TL büyüklüğündeki Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile Bölgesel Kalkınma Fonu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından tanıtıldı.
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