ABD Türkiye'ye yaptırımları kaldırdı

ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye'nin operasyonu bağlamında getirilen yaptırımların kaldırılması için talimat verdiğini açıkladı. Trump'ın bu talimatının ardından ABD Hazine Bakanlığı da 14 Ekim'de Türkiye'ye getirilen yaptırımların resmen kaldırıldığını duyurdu.