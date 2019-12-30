ABD'ye mobilya ihracatı artacak
ABD Ticaret Bakanı Ross’un ziyareti ilk meyvesini verdi. Türk mobilyacılar ABD’de depo kuruyor. Mobilyacılar 2020’de ihracatı 5’e katlayarak 1 milyar dolara çıkaracak
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