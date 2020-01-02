AB'nin ihracattaki payı yüzde 48,9 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın kasım ayında yüzde 49,8 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 47,3 oldu.