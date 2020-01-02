AB'nin ihracattaki payı yüzde 48,9 oldu
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan kasım ayına ilişkin geçici dış ticaret istatistiklerine göre, AB'nin ihracattaki payı geçen yılın kasım ayında yüzde 49,8 iken, bu yılın aynı ayında yüzde 47,3 oldu.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:12
AB'nin ihracattaki payı yüzde 48,9 oldu 02.01.2020 | 17:40
01:43
Avrupa borsalarının 2019 performansı 02.01.2020 | 17:40
01:19
2019 yatırımcının 'altın' yılı oldu 02.01.2020 | 17:40
01:54
Borsa 2019'da yüzde 25,4 kazandırdı 02.01.2020 | 17:40
01:40
Sosyal konut için talep yağdı 02.01.2020 | 17:39
00:55
Sigara ve alkol için ÖTV kararı 02.01.2020 | 17:39
00:51
TVF'nin borsadaki payı yükseldi 02.01.2020 | 17:39
01:09
Kasım dış ticaret verileri açıklandı 02.01.2020 | 17:39
05:53
Bakan Albayrak'tan Çanakkale'de esnaf ziyareti 02.01.2020 | 16:01
02:26
Bakan Albayrak'tan peş peşe müjdeler! Mobilya ve kredi faizleri... 02.01.2020 | 12:12
01:11
11 aylık ihracat 156,9 milyar dolar 31.12.2019 | 17:30
01:29
Varlık Barışı'nda süre 6 ay uzadı 31.12.2019 | 17:30
01:16
Yerli otomobil için 650 şarj istasyonu 31.12.2019 | 17:30
05:34
Türk lirasından 6 sıfır atılmasının üzerinden 15 yıl geçti 31.12.2019 | 12:34
01:02
Ekonomik güven endeksi yılın zirvesinde 30.12.2019 | 17:33
01:07
IMF'den Türkiye değerlendirmesi 30.12.2019 | 17:34
01:48
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni tebliğ 30.12.2019 | 17:34
01:23
Emekli ve kamu çalışanı zamları Ocak ayında 30.12.2019 | 17:34
01:04
ABD'ye mobilya ihracatı artacak 30.12.2019 | 17:34
20:50
Robot finans danışmanları geliyor 29.12.2019 | 09:59