Açık bankacılık ile fıntech sektörü ve ekonomide nasıl değişimler yaşanacak?

A Para'da yayınlanan Teknoloji ve Finans programında Şafak Tükle'nin konuğu olan Vakıf Katılım Bilgi Teknolojileri ve Dijital Bankacılık Direktörü Mehmet Bütün ve BTS Avukatlık Kurucu Ortağı Tuğrul Sevim açık bankacılığın Türkiye'deki durumunu değerlendirdi. Sistemin aslında yeni bir iş modeli olduğunu söyleyen Bütün, "Uygulama programlama ara yüzlerini diğer üçüncü firmalara açmaları, bu sayede rekabet ortamının güçlenmesi, yeni ürünlerin ortaya çıkması ve pazarın şeffaf hale gelmesi sağlanıyor. Bu konunun dünyada devlet desteklerinin de artırıldığını görüyoruz. Açık Bankacılık, sektör açısından verinin demokratikleştirilmesi olarak tanımlanıyor" dedi. İşte o açıklamaların tamamı!