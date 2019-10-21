Antalya turizminde tüm yılların rekoru
Türkiye'nin turizm başkenti Antalya, tarihinde ilk defa 14 milyon turist sayısına ulaşmayı başardı. 15 Ekim itibarıyla Antalya ve Gazipaşa havalimanlarına inen turist sayısı 14 milyon 54 bin 887'ye ulaştı.
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