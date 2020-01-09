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Aralık' ta getiri şampiyonu BIST 100 endeksi oldu

09.01.2020 | 17:39

2019'un aralık ayında en çok kazandıran yatırım aracı borsa olurken, yıllık bazda tahvil oldu

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