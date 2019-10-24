Avrupa Birliği'nde bütçe anlaşmazlığı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, birliğin 2020 yılı genel bütçesine ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, bütçeye ilişkin Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından talep edilen değişikliklerin kabul edilemeyeceği belirtildi. AB Komisyonu, 2020 bütçe taslağında, gelirleri 168,3 milyar avro, harcamaları ise 153,7 milyar avro olarak belirlemişti.