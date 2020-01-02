Bakan Albayrak'tan esnaf ve çiftçilere müjde

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çanakkale İş Dünyası Buluşması'nda yaptığı konuşmada, "2019 yılının son çeyreğinde yüzde 5'lik büyüme patikasına ulaşacağımızı öncü rakamlar gösteriyor. Kamu bankaları esnaf ve tarımsal kredi faizlerini yüzde 12'den 9'a düşürdü" dedi.