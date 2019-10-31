Web TV Ekonomide Bugün Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar

31.10.2019 | 17:34

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ‘Türkiye için değişim başlıyor’ sloganıyla hazırlanan iş dünyası ile buluşma programlarına Malatya’dan start verdi. Finansal piyasalarda normalleşmenin sağlandığını belirten Bakan Albayrak, "Enflasyon Ekim'de yüzde 8'leri görecek. Türkiye olarak dünyada bir üst lige çıkmak istiyorsak enflasyonda yüzde 5'in altına inmek en önemli hedefimiz. İnşallah tarihimizde ilk defa bu hedefe ulaşacağız." dedi. Bakan Albayrak öte yandan, "Kamu bankalarımız 1 Kasım itibarıyla kurumsal ticari kredi faizlerinde 200 puan indirim yapacaklar. " diyerek iş dünyasına müjdeyi verdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:04
Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar 31.10.2019 | 17:34
02:15
Merkez Bankası enflasyon raporu açıklandı 31.10.2019 | 17:34
02:15
Turizm gelirleri arttı 31.10.2019 | 17:34
01:19
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Enflasyon Ekim'de yüzde 8'leri görecek" 31.10.2019 | 11:27
01:30
Baki Atılal: Merkez Bankası’nın elinde şu an 50-100 baz puanlık faiz indirim alanı daha var 31.10.2019 | 17:41
02:03
Stratejist Cüneyt Paksoy FED'in faiz indirimini A Para'ya değerlendirdi 31.10.2019 | 17:34
02:43
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "Dolar 10 lira olacak diyerek milleti korkutmak istediler" 31.10.2019 | 11:19
01:52
Tonguç Erbaş: Doların daha da zayıflaması sürpriz olmaz 31.10.2019 | 09:55
01:11
Ekonomiye güven artıyor 30.10.2019 | 17:43
01:21
Gözler FED'in faiz kararında 30.10.2019 | 17:43
01:28
OECD İstanbul Merkezi kuruluyor 30.10.2019 | 17:43
01:08
Ticaret savaşları petrolü vurdu 30.10.2019 | 17:43
01:03
Borsa İstanbul'un pazar yapısı değişti 30.10.2019 | 17:43
31:38
Erhan Çetinkaya'dan A para'ya özel açıklamalar 30.10.2019 | 15:48
03:41
Çalıntı kredi kartlarından yapılan harcamaları artık bankalar ödeyecek! İşte o ödemeleri geri almanın yolları... 27.10.2019 | 13:50
05:22
Merkez Bankası'nın faiz indirme kararı ne anlama geliyor? İşte faiz indirme kararı ardından piyasalardaki son durum... 25.10.2019 | 09:50
02:18
Stratejist Cüneyt Paksoy'dan faiz indirimi değerlendirmesi! 24.10.2019 | 17:41
02:17
Dr. Arda Tokat'tan faiz indirimi değerlendirmesi 24.10.2019 | 17:41
01:09
Avrupa Birliği'nde bütçe anlaşmazlığı 24.10.2019 | 17:42
02:19
ABD Türkiye'ye yaptırımları kaldırdı 24.10.2019 | 17:40

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN