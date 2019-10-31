Bakan Albayrak'tan önemli açıklamalar
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ‘Türkiye için değişim başlıyor’ sloganıyla hazırlanan iş dünyası ile buluşma programlarına Malatya’dan start verdi. Finansal piyasalarda normalleşmenin sağlandığını belirten Bakan Albayrak, "Enflasyon Ekim'de yüzde 8'leri görecek. Türkiye olarak dünyada bir üst lige çıkmak istiyorsak enflasyonda yüzde 5'in altına inmek en önemli hedefimiz. İnşallah tarihimizde ilk defa bu hedefe ulaşacağız." dedi. Bakan Albayrak öte yandan, "Kamu bankalarımız 1 Kasım itibarıyla kurumsal ticari kredi faizlerinde 200 puan indirim yapacaklar. " diyerek iş dünyasına müjdeyi verdi.
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