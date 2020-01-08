Bakan Dönmez'den A Para'ya özel açıklamalar!

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TürkAkım projesinin açılış töreni öncesi A Para'ya özel açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın 450 milyar metreküp doğal gaz kullandığının altını çizen Bakan Dönmez, TürkAkım projesinin Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacı için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl enerjide önemli adımlar attıklarını belirten Bakan Dönmez, Türkiye'nin Tanap projesi ile de enerji arz güvenliği sorununu çözdüğünü söyledi. İşte Bakan Dönmez'in o açıklamalarının tamamı!