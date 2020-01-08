Bakan Dönmez'den A Para'ya özel açıklamalar!
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, TürkAkım projesinin açılış töreni öncesi A Para'ya özel açıklamalarda bulundu. Avrupa'nın 450 milyar metreküp doğal gaz kullandığının altını çizen Bakan Dönmez, TürkAkım projesinin Avrupa'nın doğal gaz ihtiyacı için büyük önem taşıdığına dikkat çekti. Geçtiğimiz yıl enerjide önemli adımlar attıklarını belirten Bakan Dönmez, Türkiye'nin Tanap projesi ile de enerji arz güvenliği sorununu çözdüğünü söyledi. İşte Bakan Dönmez'in o açıklamalarının tamamı!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
07:33
Bakan Dönmez'den A Para'ya özel açıklamalar! 08.01.2020 | 13:02
01:26
Güven Damgası dönemi başladı 07.01.2020 | 17:48
01:21
Ortadoğudaki gerginlik petrolü zirveye taşıdı 07.01.2020 | 17:41
26:32
ASO Başkanı Nurettin Özdebir'den A Para'ya özel açıklamalar! 07.01.2020 | 15:54
03:44
01:34
Elektronikte ihracat 11 milyar doları aştı 06.01.2020 | 17:32
01:39
2019'da Borsa liginin şampiyonu Fenerbahçe 06.01.2020 | 17:32
01:32
Yurt dışı projeler 400 milyar doları aştı 06.01.2020 | 17:32
01:28
TürkAkım'ın açılışı 8 Ocakta 06.01.2020 | 17:32
02:17
Borsa İstanbul 34 yaşında 06.01.2020 | 17:32
01:56
Mobilyadaki KDV indirimi piyasalara nasıl yansıyacak? 06.01.2020 | 10:04
00:41
Bakan Albayrak'tan ihracat açıklaması: Cumhuriyet tarihi rekoru kırıldı 03.01.2020 | 13:58
05:12
MÜSİAD Genel Başkanı Abdurrahman Kaan'dan A Para'ya önemli açıklamalar 03.01.2020 | 12:54
04:18
07:01
TİM Başkanı İsmail Gülle'den A Para'ya önemli açıklamalar 03.01.2020 | 12:41
22:01
Bakan Pekcan duyurdu! İhracatta Cumhuriyet rekoru geldi 03.01.2020 | 11:33
02:29
Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı! 03.01.2020 | 10:08
03:54
02:09
Bakan Albayrak'tan esnaf ve çiftçilere müjde 02.01.2020 | 17:40
00:49
2020 için değerli kağıt bedelleri belirlendi 02.01.2020 | 17:40