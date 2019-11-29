Bakan Kurum’dan Türkiye 2023 Zirvesi'nde flaş açıklamalar!

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Sabah gazetesi tarafından Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde bu yıl ikincisi düzenlenen Türkiye 2023 Zirvesi'nde konuştu. Bakan Kurum, "Türkiye'nin onlarca marka şehirle 'Şehirler Süper Ligi'nde yer alması gerekiyor. Bu hem ekonomik rekabet gücümüz hem de uluslararası ilişkilerimiz bağlamında çok önemli. Türkiye, şehirleriyle bu yeni dünya oyununda sadece oyuncu değil, oyun kurucu olarak yerini almalıdır." dedi.