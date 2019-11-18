Bakan Pakdemirli'den A Para'ya özel açıklamalar
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ATO Congresium'da "Ortak Akıl Buluşması" temasıyla gerçekleştirilen 3. Tarım Orman Şurası'nın açılış toplantısına katıldı. "Türkiye tarımını, hep birlikte dünya markası yapacağız" diyen Bakan Pakdemirli, toplantı sonrası A Para'ya özel açıklamalarda bulundu
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