"Bankalar 2020'den umutlu"
Bankaların şirketlerle sağlıklı yapılandırma için çalıştıklarını söyleyen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, “Faizlerin düşmüş olması firmaların ve bankaların işini kolaylaştırıyor” dedi
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