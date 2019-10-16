Bankaların üye iş yerlerine komisyon sınırı 1,60 oldu
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nca (TCMB) daha önce bankalar tarafından serbestçe belirlenen üye iş yerine uygulanacak komisyon oranına sınır getirilirken, söz konusu oran için üst sınır yüzde 1,60 olarak belirlendi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:54
Bankaların üye iş yerlerine komisyon sınırı 1,60 oldu 16.10.2019 | 17:14
01:47
7 bankanın hisselerine açığa satış yasağı 16.10.2019 | 17:14
01:58
A Para 1 yaşında! 18.09.2019 | 17:19
01:25
Konut satışları yüzde 15.4 arttı 16.10.2019 | 17:14
00:55
Büyük ölçekli şirketlerin borcu yapılandırılacak 16.10.2019 | 17:14
01:51
IMF, Türkiyenin büyüme tahminini yükseltti 16.10.2019 | 17:14
01:32
Taşıt kredisi faizleri 1,5 yılın dibinde 16.10.2019 | 17:14
01:10
Bütçe Eylül ayında 18 milyar lira açık verdi 16.10.2019 | 17:14
01:09
İşsizlik rakamları açıklandı 16.10.2019 | 17:14
04:35
Tokat'ta, yüzde 65'lik kısmı tamamlanan yeni havaalanı böyle görüntülendi 16.10.2019 | 11:12
01:23
Deprem sigortasına talep arttı 15.10.2019 | 17:38
01:03
İngiltere'den Türkiye'ye ambargoya itiraz 15.10.2019 | 17:38
00:55
ABD ile Çin arasında sular duruluyor 15.10.2019 | 17:38
09:45
İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan'dan A Para'ya özel açıklamalar 15.10.2019 | 16:57
00:59
Ticaret savaşlarında kısmi ateşkes 14.10.2019 | 17:17
01:13
Beyaz eşyadan 8,5 milyar TL'lik ciro performansı 14.10.2019 | 17:17
01:25
Çin'in dış ticareti Eylül ayında zayıfladı 14.10.2019 | 17:17
01:08
Tarım ihracatında hedef 40 milyar dolar 14.10.2019 | 17:17
01:42
Çin'den kalkan tren Marmaray'dan geçecek 14.10.2019 | 17:17
01:21
Çalışan anneye kreş desteği 14.10.2019 | 17:17