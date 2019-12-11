Başkan Erdoğan'dan gençlere KYK müjdesi

Başkan Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen ‘Her İnsan Bir Dünya’ temalı programda yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'a yöneltilen sorulardan bir tanesi de KYK borçları hakkında idi. Erdoğan, 'KYK kredi borçları silinecek mi?' sorusuna, "Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız" sözlerini kullandı.