Başkan Erdoğan'dan gençlere KYK müjdesi
Başkan Erdoğan, Bilkent Üniversitesi'nde Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında düzenlenen ‘Her İnsan Bir Dünya’ temalı programda yaptığı konuşmanın ardından öğrencilerin sorularını yanıtladı. Başkan Erdoğan'a yöneltilen sorulardan bir tanesi de KYK borçları hakkında idi. Erdoğan, 'KYK kredi borçları silinecek mi?' sorusuna, "Bu, bizim gündemimizde. Bütçe müzakerelerinden sonra masaya yatıracağız ve öğrencilerimizin lehine olacak bir adım atacağız" sözlerini kullandı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:31
Başkan Erdoğan'dan gençlere KYK müjdesi 11.12.2019 | 16:28
29:33
Yatırım Ofisi Başkanı Arda Ermut'tan A Para'ya özel açıklamalar! 09.12.2019 | 16:02
20:47
Girişimcilik ekosistemi emekleme dönemini tamamladı 08.12.2019 | 11:07
02:19
08:06
TCMB 2020 para ve kur politikası açıklandı 05.12.2019 | 10:56
04:18
İşte 2020 Ocak ayı memur ve emekli maaş zamları... 05.12.2019 | 09:53
01:29
Trump: Anlaşma için seçim sonrasını beklemek daha iyi olabilir 04.12.2019 | 17:35
01:10
Varlık Fonu'ndan petrokimya tesisi yatırımı 04.12.2019 | 17:35
01:08
Katar'dan Türkiye'ye yatırım hazırlığı 04.12.2019 | 17:35
01:18
Vakıfbank hisseleri Hazine'ye geçti 04.12.2019 | 17:35
02:15
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz indirimi olacak mı? 04.12.2019 | 15:46
00:48
11:22
4 Aralık 2019 Çarşamba ekonomi gündemi... 04.12.2019 | 10:03
03:47
İşte Kasım ayı enflasyon rakamları... 04.12.2019 | 09:55
00:49
BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına ilişkin tebliğde değişiklik 03.12.2019 | 17:31
01:06
BES'te fon büyüklüğü 112,8 milyar TL 03.12.2019 | 17:31
01:02
Efsane Cuma'da 6 milyar liralık satış yapıldı 03.12.2019 | 17:31
01:03
KYK borçları yapılandırılacak 03.12.2019 | 17:31
01:20
Ünlü Ekonomist Nouriel Roubini'den Türkiye'ye övgü 03.12.2019 | 17:31
01:00
"Bankalar 2020'den umutlu" 03.12.2019 | 17:31