BDDK'dan derecelendirme kuruluşlarına ilişkin tebliğde değişiklik

BDDK, derecelendirme kuruluşlarına ilişkin tebliğde değişiklik yaptı. Değişiklik kapsamında, derecelendirme kuruluşu çatısı altındaki kişilerin sağlaması gereken hükümlerde Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi ile Türkiye Varlık Fonu ve portföyündeki işletmelere bazı istisnalar tanındı.