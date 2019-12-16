Beyaz eşya sektörü yüzde 13,7 büyüdü
Büyük beyaz eşya sektörünün cirosu yılın üçüncü çeyreğinde ÖTV indiriminin sona ermesine rağmen yıllık bazda yüzde 13,7 artarak 5,7 milyar liraya yükseldi.
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