Borsa 2019'da yüzde 25,4 kazandırdı
Borsa İstanbul'da hesaplanan BIST 100 endeksi, geçen yıl kasım ayına kadar inişli çıkışlı bir grafik izlese de 2019'un son iki ayındaki ralli ile 114.425 seviyesinden kapanış yapmayı başardı. BIST 100 endeksi, 2019'da 114.425 seviyesine yükselerek yatırımcısına ortalama yüzde 25,4'lük getiri sağladı.
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