Borsa İstanbul 34 yaşında
Eski adıyla "İstanbul Menkul Kıymetler Borsası", yenilenen ismiyle "Borsa İstanbul", 19 hisse senedi ile işleme başlamasının üzerinden 34 yıl geçti.
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