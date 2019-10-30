Borsa İstanbul'un pazar yapısı değişti
Borsa İstanbul'da 4 Kasım'dan itibaren, "BIST Likit Banka, BIST Banka Dışı Likit 10 ve BIST GİP" adları altında, üç yeni endeks hesaplanmaya başlayacak.
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