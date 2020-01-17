Borsaya 3 ayda 26 bin 109 yeni yatırımcı geldi
Borsa İstanbul yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Borsaya 3 ayda 26 bin 109 yeni yatırımcı geldi
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EBRD'den flaş Türkiye kararı 17.01.2020 | 17:53
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Özel sektörün yurtdışı kredi borcu azaldı 17.01.2020 | 17:53
02:18
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi 17.01.2020 | 17:52
00:51
Merkez Bankası rezervleri yükseldi 17.01.2020 | 17:52
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Kamu bankalarından iş dünyasına destek 17.01.2020 | 17:41
01:10
Tahvil faizi 3 yılın en düşüğünde 17.01.2020 | 17:41
01:13
Borsaya 3 ayda 26 bin 109 yeni yatırımcı geldi 17.01.2020 | 17:41
02:16
2019'da 1 milyon 348 bin konut satıldı 17.01.2020 | 17:41
06:48
Uzmanlar Merkez Bankası faiz indirimini A Haber'e değerlendirdi 16.01.2020 | 17:37
01:41
VİOP'ta akşam seansı cuma günü başlıyor 15.01.2020 | 17:54
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Sanayide çarklar dönüyor 15.01.2020 | 17:54
01:10
TBB'den borç yapılandırma duyurusu 14.01.2020 | 17:25
01:20
ABD'den kritik Çin kararı 14.01.2020 | 17:24
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Türkiye'nin risk primi 267 puana geriledi 14.01.2020 | 17:24
00:56
Ödemeler dengesi açıklandı 14.01.2020 | 17:24
01:35
ABD'den Irak'a ekonomik tehdit 14.01.2020 | 17:24
00:54
12 aylık cari fazla 2,7 milyar dolar oldu 13.01.2020 | 17:33
01:18
Ticaret anlaşmasında faz 1 taahütlerinde değişiklik yok 13.01.2020 | 17:33
02:15
Küresel altın yatırımları 2019'da rekor kırdı 13.01.2020 | 17:33
01:43
İstanbul havalimanları yolcu sayılarını artırdı 13.01.2020 | 17:33