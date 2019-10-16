Bütçe Eylül ayında 18 milyar lira açık verdi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Eylül 2019'a ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı. Merkezi yönetim bütçesinde, eylül ayında 17,7 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 85,8 milyar lira açık kaydedildi.