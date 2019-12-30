Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan yeni tebliğ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 2020 yılı çevre cezalarını belirledi. Buna göre, konutlarda vatandaşın sebep olduğu gürültü kirliliğine yönelik uygulanan 1192 lira ceza miktarı, yeni yılda 1461 liraya yükselecek. Yere çöp atmanın cezası 351 lira olacak. Poşetleri ücretsiz veren marketlere her bir metrekare için 15,16 lira ceza uygulanacak. Hava kirliliğine sebep olan işletmelere verilen para cezası 72 bin 197 liradan 88 bin 499 liraya çıkarılacak. Tehlikeli atık ithal edenlere 7 milyon 376 bin lira ceza verilecek
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