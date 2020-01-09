Dünya Bankası'ndan Türkiye için flaş büyüme tahmini!
Dünya Bankası'nın "Küresel Ekonomik Görünüm" raporunda, küresel ekonomik büyüme beklentisi 2019 yılı için yüzde 2,6’dan yüzde 2,4’e, 2020 için yüzde 2,7’den yüzde 2,5’e, 2021 için ise yüzde 2,8’den yüzde 2,6’ya çekildi. Türkiye için 2019'a ilişkin daha önce yüzde 1 olarak tahmin edilen daralma rakamı da revize edildi. Buna göre Türkiye ekonomisinde 2019'da daralma olmayacak. Raporda, Türkiye için 2020 büyüme tahmini yüzde 3, 2021 yılı büyüme tahmini ise yüzde 4 seviyesinde sabit tutuldu
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