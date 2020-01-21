Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu

Online istatistik portalı Statista tarafından yayımlanan "2019'da Piyasa Değerine Göre En Büyük 100 Şirket" raporuna göre en değerli 10 şirketten 7'sini dijital teknoloji üzerine yoğunlaşan şirketler oluşturuyor. İlk 10'daki teknoloji şirketlerinin 5'ini ABD'li şirketler oluştururken, bu şirketlerin piyasa değeri 5 trilyon doları aşmış durumda. Piyasa değeri en yüksek şirketler listesine giren 2 Çin'li şirket de yapay zekadan e-ticarete kadar pek çok alandan ABD'li rakiplerine meydan okuyor. İşte dünyanın en değerli şirketleri!