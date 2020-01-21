Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu
Online istatistik portalı Statista tarafından yayımlanan "2019'da Piyasa Değerine Göre En Büyük 100 Şirket" raporuna göre en değerli 10 şirketten 7'sini dijital teknoloji üzerine yoğunlaşan şirketler oluşturuyor. İlk 10'daki teknoloji şirketlerinin 5'ini ABD'li şirketler oluştururken, bu şirketlerin piyasa değeri 5 trilyon doları aşmış durumda. Piyasa değeri en yüksek şirketler listesine giren 2 Çin'li şirket de yapay zekadan e-ticarete kadar pek çok alandan ABD'li rakiplerine meydan okuyor. İşte dünyanın en değerli şirketleri!
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:09
Dünyanın en değerli şirketleri belli oldu 21.01.2020 | 17:37
00:56
Dünyanın en zengin insanı değişti 21.01.2020 | 17:37
01:43
Davos Zirvesi 50. kez toplanıyor 21.01.2020 | 17:37
00:52
Merkez Bankası Genel Kurulu toplandı 21.01.2020 | 17:37
04:16
39:32
03:09
Bakan Albayrak'tan Cumhuriyet'e yalanlama 20.01.2020 | 09:35
00:54
EBRD'den flaş Türkiye kararı 17.01.2020 | 17:53
01:31
Özel sektörün yurtdışı kredi borcu azaldı 17.01.2020 | 17:53
02:18
Merkez Bankası'ndan faiz indirimi 17.01.2020 | 17:52
00:51
Merkez Bankası rezervleri yükseldi 17.01.2020 | 17:52
02:00
Kamu bankalarından iş dünyasına destek 17.01.2020 | 17:41
01:10
Tahvil faizi 3 yılın en düşüğünde 17.01.2020 | 17:41
01:13
Borsaya 3 ayda 26 bin 109 yeni yatırımcı geldi 17.01.2020 | 17:41
02:16
2019'da 1 milyon 348 bin konut satıldı 17.01.2020 | 17:41
06:48
Uzmanlar Merkez Bankası faiz indirimini A Haber'e değerlendirdi 16.01.2020 | 17:37
01:41
VİOP'ta akşam seansı cuma günü başlıyor 15.01.2020 | 17:54
02:19
Sanayide çarklar dönüyor 15.01.2020 | 17:54
01:10
TBB'den borç yapılandırma duyurusu 14.01.2020 | 17:25
01:20
ABD'den kritik Çin kararı 14.01.2020 | 17:24