Ekonomik canlanma için 'helikopter para'
Küresel ekonomideki daralma eğilimi engellenemezken, analistler, kamu politikalarının da yetersiz kalması halinde merkez bankalarının piyasalara helikopter para ile müdahale edebileceğini belirtiyor.
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