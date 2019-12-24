Eksi faizli küresel tahvil stoku geriledi
Eksi faizli küresel tahvil stoku 11 trilyon dolar ile Haziran'dan beri görülen en düşük seviyeye geriledi
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Eksi faizli küresel tahvil stoku geriledi 24.12.2019 | 17:33
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07:13
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07:04
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'dan A Para'ya özel açıklamalar 18.12.2019 | 17:22
06:05
Konutder Başkanı Altan Elmas'tan A Para'ya özel açıklamalar 17.12.2019 | 17:13
04:23
Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'den A Para'ya özel açıklamalar! 16.12.2019 | 16:29
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Sosyal konut başvuruları bugün başladı 16.12.2019 | 17:12
01:26
Merkezi yönetim bütçesi kasımda fazla verdi 16.12.2019 | 17:12
01:14
Çin-ABD anlaşması Ocak ayında 16.12.2019 | 17:12
01:32
Beyaz eşya sektörü yüzde 13,7 büyüdü 16.12.2019 | 17:12
01:27
Kurda sağlanan istikrar yatırımcıyı çekti 16.12.2019 | 17:12
02:14
Bakan Albayrak: Yılı kapatmadan tek haneli faizleri göreceğiz! 13.12.2019 | 17:46
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Sanayide çarklar dönüyor 13.12.2019 | 17:37
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ECB faizleri değiştirmedi 13.12.2019 | 17:37
01:39
Merkez Bankası faizi indirdi 13.12.2019 | 17:37
01:23
Trump'tan Çin'e ek vergileri erteleme kararı 13.12.2019 | 17:35
01:45
Yatırımcı Türkiye'ye güvendi 13.12.2019 | 17:35
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Cari denge 5 aydır fazla veriyor 11.12.2019 | 16:28
01:38
Yerli otomobil önümüzdeki günlerde tanıtılacak 11.12.2019 | 16:28
01:22
Fed faiz kararını açıklayacak 11.12.2019 | 16:28