Emekli ve kamu çalışanı zamları Ocak ayında

Yeni yıl gelirken, emekliler ve memurlar için zam oranları da belli olmaya başladı. 2020'de zamlı maaşlar dışında emekliler için promosyon da ödenecek. Yaklaşık 12.5 milyon emekli ve 4 milyona yakın kamu çalışanının 2020'de alacağı zam ve ödemeler takvimini sizler için hazırladık. Önümüzdeki ocak ayı ile birlikte tüm emekli maaşları ve memur maaşları zam görecek. İşte memur maaşı ve emekli maaşı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler!