Emekli ve kamu çalışanı zamları Ocak ayında
Yeni yıl gelirken, emekliler ve memurlar için zam oranları da belli olmaya başladı. 2020'de zamlı maaşlar dışında emekliler için promosyon da ödenecek. Yaklaşık 12.5 milyon emekli ve 4 milyona yakın kamu çalışanının 2020'de alacağı zam ve ödemeler takvimini sizler için hazırladık. Önümüzdeki ocak ayı ile birlikte tüm emekli maaşları ve memur maaşları zam görecek. İşte memur maaşı ve emekli maaşı hakkında tüm son dakika haber ve gelişmeler!
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01:23
Emekli ve kamu çalışanı zamları Ocak ayında 30.12.2019 | 17:34
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ABD'ye mobilya ihracatı artacak 30.12.2019 | 17:34
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Robot finans danışmanları geliyor 29.12.2019 | 09:59
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Bakan Albayrak müjdeyi verdi! Konut kredisinde faiz indirimi 27.12.2019 | 12:43
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2020, Türkiye için sıçrama yılı olacak 25.12.2019 | 17:08
01:40
750 milyon TL'lik fon desteği 25.12.2019 | 17:27
00:54
İthal üründen ek ücret alınacak 25.12.2019 | 17:27
01:15
Hususi pasaport süresi 4 yıla çıkarıldı 25.12.2019 | 17:28
01:20
TBB'den ekspertiz ve ipotek ücreti açıklaması 25.12.2019 | 17:27
01:10
YTL'de değişim süresi 31 Aralık'ta bitiyor 25.12.2019 | 17:27
00:59
Bebek arabadaysa kasko daha ucuz 24.12.2019 | 17:33
00:59
100 bin sosyal konut için ilgi çığ gibi büyüyor 24.12.2019 | 17:33
01:22
Yerli otomobil için ön gösterim tarihi 27 Aralık 24.12.2019 | 17:33
01:04
Eksi faizli küresel tahvil stoku geriledi 24.12.2019 | 17:33
22:08
Yapay zeka 2020’de hayatı değiştirecek 23.12.2019 | 14:50
07:13
Kayseri Şeker Genel Müdürü Hüseyin Akay'dan A Para'ya özel açıklamalar 19.12.2019 | 16:53
07:04
TMSF Başkanı Muhiddin Gülal'dan A Para'ya özel açıklamalar 18.12.2019 | 17:22
06:05
Konutder Başkanı Altan Elmas'tan A Para'ya özel açıklamalar 17.12.2019 | 17:13
04:23
Varlık Fonu Genel Müdürü Zafer Sönmez'den A Para'ya özel açıklamalar! 16.12.2019 | 16:29
02:10
Sosyal konut başvuruları bugün başladı 16.12.2019 | 17:12