Erhan Çetinkaya'dan A para'ya özel açıklamalar
Vakıf Katılım Genel Müdür Yardımcısı Erhan Çetinkaya, A Para ekranlarında yayınlanan Faizsiz Ekonomi programının konuğu oldu. Merve Tepe'nin sorularını yanıtlayan Çatinkaya, Katılım Bankacılığı ve İslami Finans hakkında önemli açıklamalarda bulundu. İşte Çetinkaya'nın A Para'ya özel açıklamaları!
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Erhan Çetinkaya'dan A para'ya özel açıklamalar 30.10.2019 | 15:48
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01:08
Volkswagen: Türkiyeye alternatif aramıyoruz 23.10.2019 | 17:39
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ABD ile Çin müzakerelerinde ilerleme 23.10.2019 | 17:39
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Bakan Varank'tan girişimciye müjde 23.10.2019 | 17:39
01:17
Özel bankalardan teminat oyunu 22.10.2019 | 17:19
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Bakan Albayrak: Yılı pozitif büyümeyle kapatacağız 22.10.2019 | 17:19