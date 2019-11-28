FED bej kitap raporu yayımlandı

Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunu yayımladı. Fed yayınladığı Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinin Ekim'den Kasım ortasına kadarki dönemde ılımlı şekilde büyüdüğünü, büyüme için görünümün genele olarak pozitif olduğunu ve ülke genelinde istihdam piyasasının sıkı olmaya devam ettiğini bildirdi.