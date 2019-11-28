FED bej kitap raporu yayımlandı
Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunu yayımladı. Fed yayınladığı Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinin Ekim'den Kasım ortasına kadarki dönemde ılımlı şekilde büyüdüğünü, büyüme için görünümün genele olarak pozitif olduğunu ve ülke genelinde istihdam piyasasının sıkı olmaya devam ettiğini bildirdi.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:16
Berat Albayrak: Türkiye karamsar tabloları geride bıraktı 28.11.2019 | 17:21
01:15
JP Morgan, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti 28.11.2019 | 17:21
01:19
FED bej kitap raporu yayımlandı 28.11.2019 | 17:21
00:49
02:08
Bakan Albayrak: Türkiye pozitif büyüme ivmesi yakaladı 27.11.2019 | 17:33
01:14
Nouriel Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti 27.11.2019 | 17:33
02:01
İngiliz ekonomistten Türkiye değerlendirmesi 27.11.2019 | 17:33
00:50
BDDK'dan 'değersiz alacak' düzenlemesi 27.11.2019 | 17:33
00:45
Papilon savunma halka arz oluyor 27.11.2019 | 17:33
01:06
BES'te fon büyüklüğü 112,8 milyar TL 27.11.2019 | 17:33
00:57
Emekli için 310 TL taksitle konut müjdesi 27.11.2019 | 17:33
01:08
Powell'dan faiz indirimi açıklaması 27.11.2019 | 17:33
01:21
ABD ve Çin sorunları çözmekte anlaştı 27.11.2019 | 17:33
00:53
Katar ile TCMB'den swap anlaşması 27.11.2019 | 17:33
21:42
Fintech’lerle çevik ve pratik oluyoruz 25.11.2019 | 10:45
18:27
01:10
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti 22.11.2019 | 17:25
01:19
Ticaret Bakanlığı'ndan gümrük rehberi 22.11.2019 | 17:25
01:04
Genç çiftçilere 1,4 milyar TL destek 22.11.2019 | 17:25
01:48
Ticaret anlaşması 2020'ye sarkabilir 22.11.2019 | 17:25