Web TV Ekonomide Bugün FED bej kitap raporu yayımlandı

FED bej kitap raporu yayımlandı

28.11.2019 | 17:21

Fed, Amerikan iş dünyasının nabzını tutan "Bej Kitap" raporunu yayımladı. Fed yayınladığı Bej Kitap raporunda, ABD ekonomisinin Ekim'den Kasım ortasına kadarki dönemde ılımlı şekilde büyüdüğünü, büyüme için görünümün genele olarak pozitif olduğunu ve ülke genelinde istihdam piyasasının sıkı olmaya devam ettiğini bildirdi.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:16
Berat Albayrak: Türkiye karamsar tabloları geride bıraktı 28.11.2019 | 17:21
01:15
JP Morgan, Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti 28.11.2019 | 17:21
01:19
FED bej kitap raporu yayımlandı 28.11.2019 | 17:21
00:49
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak "1 doları 10-15 lira yapmaya çalışacaksınız. Biz de izleyeceğiz, öyle mi?" 28.11.2019 | 15:55
02:08
Bakan Albayrak: Türkiye pozitif büyüme ivmesi yakaladı 27.11.2019 | 17:33
01:14
Nouriel Roubini: Türkiye ekonomisi yükselişe geçti 27.11.2019 | 17:33
02:01
İngiliz ekonomistten Türkiye değerlendirmesi 27.11.2019 | 17:33
00:50
BDDK'dan 'değersiz alacak' düzenlemesi 27.11.2019 | 17:33
00:45
Papilon savunma halka arz oluyor 27.11.2019 | 17:33
01:06
BES'te fon büyüklüğü 112,8 milyar TL 27.11.2019 | 17:33
00:57
Emekli için 310 TL taksitle konut müjdesi 27.11.2019 | 17:33
01:08
Powell'dan faiz indirimi açıklaması 27.11.2019 | 17:33
01:21
ABD ve Çin sorunları çözmekte anlaştı 27.11.2019 | 17:33
00:53
Katar ile TCMB'den swap anlaşması 27.11.2019 | 17:33
21:42
Fintech’lerle çevik ve pratik oluyoruz 25.11.2019 | 10:45
18:27
2020 yılında yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte 2020 yılı yeni asgari ücret zammı hesabı... 25.11.2019 | 12:23
01:10
OECD Türkiye'nin büyüme tahminini yükseltti 22.11.2019 | 17:25
01:19
Ticaret Bakanlığı'ndan gümrük rehberi 22.11.2019 | 17:25
01:04
Genç çiftçilere 1,4 milyar TL destek 22.11.2019 | 17:25
01:48
Ticaret anlaşması 2020'ye sarkabilir 22.11.2019 | 17:25

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN