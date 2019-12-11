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Fed faiz kararını açıklayacak

11.12.2019 | 16:28

Küresel piyasalar bu akşam açıklanacak olan FED 2019 yılı son faiz kararına çevrildi. FED tarafından açıklanacak olan 2019 yılı son faiz kararına ilişkin yapılan açıklama tüm medya ve finans kuruluşları tarafından takip edilecek. FED faiz kararının açıklanmasının ardından piyasalar yeniden pozisyon alacak.

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