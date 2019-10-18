"FED piyasa oynaklığına uygun yanıtı verir"
New York Fed Başkanı John Williams, Fed'in bir taraftan bankacılık sisteminde likiditeyi artırımaya çalışırken, diğer taraftan bunu nasıl yapacağını öğrenmekte olduğunu belirterek, Fed'in yaklaşımını ihtiyaç oldukça ayarlayacağını söyledi.
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